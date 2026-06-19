Ежедневно в Госинспекцию поступает информация о ДТП с участием охотничьих животных нормируемых видов, к сожалению аварии, с дикими животными на наших дорогах происходят все чаще.

В период с апреля по июнь отмечается самый высокий уровень ДТП с участием охотничьих животных, что обусловлено особенностями биологии копытных (повышение с наступлением весны их активности и увеличение индивидуальных участков обитания, интенсивное перемещение по угодьям в результате смены сезонных стаций обитания), а также существенным увеличением в весенне-летний период автомобильного трафика.

Наиболее неблагополучными в отношении ДТП с участием охотничьих животных являются автодороги: М 1 (Е 30), М 8 (Е 95), М 4, М 5 и М 6 (Е 30).

Уважаемые автолюбители, при движении на дорогах за пределами населенных пунктов обращайте внимание на дорожные знаки, предупреждающие о миграции диких животных, соблюдайте скоростной режим. Будьте осторожны в утреннее и вечернее время суток, когда дикие животные наиболее активны. Стоит помнить, что ДТП с участием диких животных наносит ущерб не только окружающей среде, но может причинить вред вашему здоровью и имуществу.

Согласно Правил ведения охотничьего хозяйства, при обнаружении в охотничьих угодьях и (или) на территориях, не включенных в фонд охотничьих угодий, в том числе на дорогах, раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкура, рога и другое).

В случае обнаружения раненого, травмированного, больного или погибшего охотничьего животного нормируемого вида либо дикого животного, относящегося к виду, включенному в Красную книгу Республики Беларусь, лицо, обнаружившее такое животное, должно по возможности сообщить об этом пользователю охотничьих угодий или в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел, которые обязаны передать данное сообщение должностному лицу пользователя охотничьих угодий или местного исполнительного и распорядительного органа.

Незаконные разделка и перемещение (транспортировка) диких животных и их частей чреваты крупным штрафом, а в некоторых случаях и привлечением к уголовной ответственности – например, если подобрали или разделали копытное. По решению суда может быть изъято и транспортное средство, на котором перевозили дичь. Такие строгие санкции ввели в первую очередь для того, чтобы наказать браконьеров, которые при задержании объясняли, что нашли тушу или мясо в угодьях и не причастны к добыче зверя.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ