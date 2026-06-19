Состояние всех пострадавших в Брянской области пациентов после первой проведенной в учреждениях здравоохранения Минска ночи остается стабильным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минздраве.

«Дети стабильны, ночь провели спокойно», — проинформировали в РНПЦ детской хирургии.

Что касается наиболее тяжелого пациента, он находится в отделении анестезиологии и реанимации. Планируется, что сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада, в составе которой будут детские хирурги, лор, челюстно-лицевой хирург, травматологи, офтальмолог.

Взрослый пациент, госпитализированный в Главный военный медицинский клинический центр №432 Вооруженных Сил Беларуси, также стабилен. Его состояние средней тяжести. Медики не исключают его перевод сегодня из реанимации в отделение.