«Контакты между регионами позволяют предметно обсуждать интересующие проблемы и находить наиболее выгодные пути их решения. Стратегический характер сотрудничества подчеркивается и взаимными визитами представителей двух стран».

Гомельским областным Советом депутатов заключено 15 двусторонних документов с органами законодательной власти российских регионов, отметила сенатор.

Екатерина Зенкевич подчеркнула, что форум является знаковым мероприятием для развития межрегиональных и укрепления прямых кооперационных связей с российскими субъектами. Совместно с коллегами из России, белорусские парламентарии обмениваются полезными практиками, создают новые совместные проекты, направленные на повышение качества жизни граждан и сохранение исторической правды. Не остаются без внимания и вопросы трудовой кооперации.

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