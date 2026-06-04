Очередная встреча в рамках историко-просветительского проекта «О памяти по фактам», организованного активистами движения «Искра» и районным отделением партии «Белая Русь», прошла в гимназии г. Буда-Кошелево. Участниками диалога стали десятиклассники школ района, которые проходят учебно-полевые сборы в палаточном военно-патриотическом лагере с круглосуточным пребыванием «Школа мужества».

Активисты «Искры» Станислав Немцев и Станислав Сильченко напомнили ребятам о ключевых событиях Великой Отечественной на территории района: оккупации, партизанском движении и освобождении. Отдельно остановились на подвигах земляков, чьи судьбы – яркий пример для молодых защитников Родины. Особое внимание уделили современным попыткам переписать историю и героизировать нацизм.

После исторического квиза самые активные получили призы от районного отделения партии «Белая Русь». Завершилось мероприятие необычно: один из участников сборов провел для ведущих и гостей экскурсию по палаточному лагерю, продемонстрировав работу полевой кухни, экипировку и распорядок дня.

Основной посыл встречи: защитникам Родины необходимо не только знание основ военного дела, но и знание истории, которое они смогут применять на интеллектуальном поле боя.

Патриотический проект «О памяти по фактам», который уже доказал свою актуальность и востребованность, станет ярким акцентом на последующих встречах с молодым поколением.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива участников