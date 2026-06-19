Законом Республики Беларусь от 15 апреля 2026 г. №138-3 «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности» внесены изменения в части 4 статьи 18.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил перехода через железнодорожные пути.

Порядок перехода через железнодорожные пути определен Правилами нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 июня 2015 г. №27 (в редакции постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18.07.2025 №50) «О нахождении граждан и размещении объектов в зонах повышенной опасности».

В соответствии с требованиями указанных правил переход через железнодорожные пути разрешается осуществлять только в установленных и оборудованных для этого местах.

При переходе через железнодорожные пути по железнодорожным пешеходным переходам гражданам необходимо внимательно следить за передвижением транспортных средств железнодорожного транспорта, слушать объявления по громкоговорящей связи, обращать внимание на сигналы, подаваемые транспортными средствами железнодорожного транспорта и (или) работниками организаций железнодорожного транспорта общего пользования, держать сопровождаемых детей, не достигших 14-летнего возраста, за руку или на руках при перевозке их без использования детской коляски.

При переходе через железнодорожные пути по железнодорожным пешеходным переходам гражданами не допускается:

пересекать железнодорожные пути при работающем световом сигнале красного цвета устройства автоматической сигнализации о приближении поезда (при наличии такого устройства), а также если к железнодорожному пешеходному переходу в пределах видимости приближается транспортное средство железнодорожного транспорта;

передвигаться на мотоблоках, мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре, а также с использованием средств персональной мобильности (за исключением инвалидных колясок);

пользоваться мобильными телефонами, наушниками (кроме слуховых аппаратов), планшетными компьютерами и иными электронными устройствами.

До перехода железнодорожных путей необходимо убедиться в отсутствии транспортных средств железнодорожного транспорта со всех направлений.

Во избежание воздействия затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим транспортным средством железнодорожного транспорта, при приближении транспортных средств железнодорожного транспорта к пешеходному переходу необходимо отойти от крайнего рельса не менее чем на 2 метра.

При вынужденном нахождении между движущимися по соседним железнодорожным путям транспортными средствами железнодорожного транспорта необходимо немедленно присесть или лечь на землю параллельно железнодорожным путям на равном удалении от них.

Нарушение правил перехода через железнодорожные пути, а равно нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, — влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин.

По информации участкового инспектора ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Э.З. Алиева