Широкое использование электрической энергии на приусадебных участках граждан требует наличия знаний в области электробезопасности.

К сожалению, простой человек, особенно ребенок, не имеет достаточной теоретической подготовки и практики работы с электричеством. Работники Госэнергогазнадзора, при обследовании домовладений и приусадебных участков граждан, выявляют массу нарушений технического состояния электропроводок и применяемого электрооборудования, которые могут привести к электротравмам и возникновению пожаров.

Наиболее часто встречающиеся нарушения − это нарушение изоляции электропроводки по причине ее старения, использование предохранителей с некалиброванными плавкими вставками и автоматических выключателей с завышенными значениями номинальных токов, электроприборов и удлинителей не заводского изготовления, эксплуатация временных электропроводок, соединение проводов из разнородных материалов (медь с алюминием), использование электроприборов (электроинструмента) в нарушение требований и условий окружающей среды, указанных в паспортах заводов изготовителей.

28 февраля 2025 вступила в силу новая редакция ТКП-181-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», в которую добавлена глава 6.16 «Электроустановки граждан, использующих электрическую энергию для бытового потребления» с указанием нарушений законодательства в сфере энергетики, за которые предусмотрена административная ответственность физических лиц по статье 21.8 КоАП РБ «нарушение правил эксплуатации электроустановок и теплоустановок» санкции, которой влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.

Из-за не соблюдения требований электробезопасности в 2025 г. произошло несколько несчастных случая со смертельным исходом с населением на приусадебных участках:

– 28.06.2025 в Брестской области мужчина 1965 года рождения проводил подключение кабельной линии гаража к кабельной линии, которая была повреждена стихией, без отключения автоматического выключателя и использования инструмента с изолирующими рукоятками, вследствие чего был смертельно травмирован электрическим током;

– 04.08.2025 в Витебской области женщина 57 лет подключала компрессор от холодильника, приспособленный для накачивания воздуха в бассейн во дворе жилого дома. Компрессор подключался к электрической сети при помощи отрезка провода со штепсельной вилкой с одной стороны и неизолированными наконечниками (для подключения к контактам компрессора) с другой стороны. Дочь пострадавшей, услышав крики во дворе, выбежала на улицу и увидела мать, лежавшую на земле, у которой в левой руке находился провод с неизолированными наконечниками, подключенными к электрической сети;

– 09.08.2025 в Витебской области произошел смертельный несчастный случай. Мужчина 56 лет помогал племяннику откачивать воду из ямы, в месте повреждения водопровода в жилом доме при помощи насоса. При передаче пострадавшему насоса, подключенного к электрической сети, племянник увидел, что пострадавший начал вести себя странно и потерял сознание. Мужчина попал под действие электрического тока и погиб;

Для того чтобы избежать трагических последствий связанных с использованием электричества на приусадебных участках и выполнения работ с электроинструментом в помещениях с повышенной опасностью необходимо выполнять следующие рекомендации:

подключение групповых линий, питающих штепсельные розетки наружной установки, розетки в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током, хозяйственные постройки в жилых домах, а также электропроводки в действующем жилищном фонде с двухпроводными групповыми сетями нужно выполнять с обязательным использованием устройств защитного отключения (УЗО) либо автоматических выключателей дифференциального тока (по данным анализа, проведенного ГУ «Госэнергогазнадзор» до 40% несчастных случаев электротравматизма можно было избежать при использовании УЗО в системах электроснабжения);

используйте на улице розетки со степенью защиты не ниже IP44 и закрывающимися крышками. Розетки и выключатели на улице обязательно должны быть защищены от дождя и брызг;

перед началом работы с электроинструментом, электротримерами и др. электроприборами убедитесь, что питающий провод не имеет трещин и скруток. Провод должен быть всегда на виду, чтобы случайно не повредить его. При использовании электроинструмента и бытовых приборов на открытом воздухе и в помещениях с повышенной опасностью рекомендуется работать в резиновой обуви;

эксплуатируйте электроинструмент в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода изготовителя, и при условиях окружающей среды для которых данный инструмент предназначен;

постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, распределительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров (их изоляцией), при помощи которых электроприборы включаются в электросеть, проводите электрофизические измерения сопротивления изоляции проводов (кабелей) не реже 1 раза в 3 года;

не используйте мобильные телефоны и другие электроприборы, подключенные к электрической сети во время приема ванной, в бассейне;

не выполняйте самостоятельный ремонт и замену электропроводки, поручите данные работы специалистам;

не эксплуатируйте электроприборы и удлинители не заводского изготовления.

Выполнение этих простых правил послужит гарантом безопасности вам и вашим близким.

Буда-Кошелевская РЭГИ Гомельское межрайонное отделение филиала «Госэнергогазнадзора» по Гомельской области В.П. Пырх