В этом видит свою главную задачу коллектив предприятия мелиоративных систем, которое в нынешнем году отмечает 75-летие со дня основания.

Три четверти века – период становления, развития и дальнейшего совершенствования мелиоративной сферы района. Только представьте, ПМС из машиномелиоративной станции, образованной в 1951 году и базирующейся в д. Медведево, преобразовалось в современное предприятие, обслуживающее более 27,0 тыс. га мелиорированных земель.

С течением времени менялись принципы работы, внедрялись новые технологии, но неизменным оставалось одно – добросовестный и профессиональный подход мелиораторов к делу. В коллективе из 36 человек большинство работает не первый год, демонстрируя преданность профессии и предприятию. Яркий пример – директор ПМС Александр Каминский, имеющий за плечами 25 лет стажа и опыта работы на разных должностях.

Женская часть коллектива – главный бухгалтер Марина Зайцева, ведущий экономист Ирина Замковец, бухгалтер Любовь Кузьменок, инспектор по кадрам Светлана Кашицкая, специалист Алла Чуешова – ответственна не только за финансовую составляющую, но и за кадровую политику, ведение кадастра и учет путевых листов и топлива. Каждая из них стремится, чтобы в конечном итоге получить не только положительный результат, но и прибыль.

Главное звено в производственном процессе – это механизаторы: трактористы Владимир Журавлев, Михаил Ковалев, Юрий Репченко, Александр Щербаков, машинист бульдозера Александр Левченко, машинисты экскаватора Сергей Журов, Евгений Зданович, Валерий Маршалов, Игорь Примак, Владислав Толканов, Сергей Ширыкалов. Выполняя значительный объем работ на своем подведомственном хозяйстве, они нередко выезжают и на объекты по всей области. Так, в эти дни Сергей Журов трудится в тандеме с Александром Левченко в Гомельском районе на реконструкции мелиоративных систем и готовит площадь под укладку дренажа. В 21 год он пришел в ПМС, сегодня владеет практически всеми видами техники. О нем руководство и коллеги говорят, что нет такой работы, которая была бы ему неподвластна. Неслучайно именно Сергею Журову выделили новый экскаватор SHANTUI SE215W, а на слете передовиков по итогам прошлого года он был признан лучшим мелиоратором района. Координирует их работу начальник участка Владимир Козырев, он же выполняет работу главного инженера и является правой рукой руководителя по производственным процессам. Сергей Каперзов ответственен за безопасную и своевременную доставку бригады на объект. Такая же задача стоит и перед другими водителями предприятия: Евгением Зайцевым, Игорем Катлеровым, Александром Мохоревым. Валерий Воронков обеспечивает транспортировку спецтехники на объекты, а Владимир Емельянов осуществляет перевозку грузов.

На тракторе «Беларус 1221.3», оснащенном навесным очистителем каналов ОКН-05 производства АМКОДОР, работает на окоске каналов в районе Теклевки и Завидовки Александр Щербаков. Он поясняет, что его техника – многофункциональная: если к трактору подцепить ковш, то можно подчищать каналы, а используя лопату – разравнивать за собой кавальеры. За опытным механизатором закреплен и энергонасыщенный трактор «Беларус 3522», на котором он пашет и дискует площади после проведения культуртехнических работ. Родом Александр Николаевич из д. Азделино, но уже 15 лет ежедневно спешит в Красное Знамя. Значит, по душе ему и работа, и дружный коллектив.

Кроме него в составе бригады по механизированной окоске мелиоративных систем работают Игорь Примак, Михаил Ковалев и Владимир Журавлев. Рабочие зеленого строительства Игорь Зарецкий, Владимир Поляков и Дмитрий Мелешко поддерживают в технически исправном состоянии каналы и гидротехнические сооружения.

Финансовая стабильность предприятия напрямую зависит от объемов выполняемых работ. Поэтому мелиораторы, имея в арсенале мощную специализированную технику, сегодня востребованы и на таких работах, как снос неиспользуемого имущества, ветхих строений и домовладений по всему району и подготовка освободившихся земель под севооборот. Данный участок доверили опытным машинистам экскаватора Валерию Маршалову и Сергею Ширыкалову. Валерий Юрьевич – по сути первопроходец: мастерски управляя экскаватором «Hitachi», сносит старое строение животноводческого объекта, сортирует материалы и разравнивает площадку в Мойсеевке Рогинского сельсовета. Уроженец Уварович никогда не думал покидать малую родину и искать лучшей доли. Он счастлив тем, что имеет любимую профессию и является примером для сына. В его трудовой книжке всего две записи: первая – при приеме на работу, вторая – когда вернулся на предприятие после службы в армии. Это ли не пример постоянства и преданности выбранному делу?!

В феврале будущего года исполнится десять лет, как трудится в ПМС его коллега Сергей Ширыкалов. Родился и вырос он в Большевике Гомельского района, но обосновался с семьей в Калинино. К слову, у супругов трое детей. Мой собеседник уверен: нужно с благодарностью принимать то, что дано тебе свыше. В эти дни Сергей Алексеевич расчищает участок в Муравье Потаповского сельсовета для последующей передачи земли под сево-оборот. По-доброму позавидовала, как на глазах мощный экскаватор UMG E225C превращается в руках профессионала словно в игрушечную модель на пульте управления. Но это только на первый взгляд: на самом деле при проведении работ от машиниста требуются колоссальное внимание и выдержка.

Александр Каминский уверен, что с такими кадрами у предприятия есть будущее. Кроме того, здесь не собираются стоять на месте: занимаются укреплением материально-технической базы (за счет собственных средств произвели ремонт фасада административного здания, планируют отремонтировать диспетчерскую), в планах – обновление машинно-тракторного парка, новые объекты и наращивание объемов. Ведь от этого зависит благосостояние каждого члена трудового коллектива. И это, пожалуй, одна из важных задач предприятия.

В преддверии профессионального праздника, в юбилейный для ПМС год директор Александр Каминский выражает искренние слова благодарности каждому работнику за высокий профессионализм и ответственное отношение к делу. Отдельные слова признательности адресует ветеранам, кто в разные годы вносил свой посильный вклад в общее дело, накапливал передовой опыт хозяйствования и делился с молодежью. Желает работникам и их семьям материального достатка, благополучия, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, мира и добра.

По традиции на собрании трудового коллектива лучшим работникам вручили заслуженные награды. Валерий Маршалов отмечен грамотой ГО «Гомельмелиоводхоз», грамотами ПМС – кладовщик Зайнудин Алиев и тракторист Михаил Ковалев. Почетной грамоты областного комитета Белорусского профессионального союза работников АПК удостоен Александр Левченко, благодарности районного комитета профсоюза работников АПК объявлены Сергею Ширыкалову, Александру Щербакову, Юрию Репченко.

Наталья ЛОГУНОВА

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УНП 400082003