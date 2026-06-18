Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Гриньков посетил ФХ «Романенко А.В.». В теме «Память во имя будущего», приуроченной к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, Александр Григорьевич подчеркнул, что республика стала ареной ожесточенных боев. На Гомельщине крупные сражения происходили на Жлобинском и Рогачевском направлениях. Белорусы наравне с другими сражались самоотверженно, не желая уступать врагу и пяди родной земли.

– Деды и прадеды достойно защищали нашу землю. И их память мы не должны предать, как это делают сейчас во многих странах Западной Европы, – отметил профсоюзный лидер – Там искажают историю, уменьшая роль СССР в победе и обеляя нацизм. Но мы никогда не забудем, что именно наши предки не дали возможность немцам захватить Беларусь и Советский Союз в целом. Сохранение исторической памяти и правды о войне – это наш моральный долг.

О роли Будакошелевщины в победе над немецко-фашистскими захватчиками, о деятельности районного подполья и зверствах фашистов рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко. Она напомнила, что на фронтах Великой Отечественной войны мужественно сражались более 11 тысяч жителей района. И 9 тысяч из них так и не вернулись домой. Отмечено, что на Будакошелевщине велись крупные бои. Один из них, произошедший в апреле 1943 года у деревни Лозов, вошел в историю партизанской войны. Испытали тяготы и лишения и мирные граждане. Поборы и репрессии в отношении их были обычным для фашистов делом. Более 1600 жителей немцы уничтожили в оккупационный период.

О преступлениях фашистов в Беларуси и об искажении исторической памяти говорила на встрече с работниками ООО «БелЭкстех» председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Наталья Звенигородская. Она рассказала, что сегодня Западом предпринимаются беспрецедентные попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Принижаются заслуги Советского Союза в освобождении Европы от нацизма, героизируются пособники военных преступников, уничтожаются памятники воинам-освободителям.

– Мы не должны забывать, какой ценой досталась победа над немецко-фашистскими захватчиками. Сохранению исторической правды, противодействию ее искажения в Беларуси уделяется большое внимание, – подчеркнула профсоюзный лидер. – Если мы предадим ее забвению, то можем потерять нашу Беларусь. Нам и сегодня приходится сражаться за победу – в политической, экономической, информационной и культурной средах. Память – это гарантия мира. И мы не имеем права допустить того, что произошло 85 лет назад.

На встречах с трудовыми коллективами Александр Гриньков и Наталья Звенигородская рассказывали также о преимуществах членства в профсоюзах. Они касаются защиты прав труженика, его интересов. Нахождение в них – это гарантии на рабочих местах и возможность пользоваться социальными благами.

Евгений Коновалов

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