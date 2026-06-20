В июне текущего года одно из стабильно работающих и развивающихся предприятий района отмечает 40-летие со дня основания. О том, как создавалось ОАО «Буда-Кошелево-агросервис», чем живет коллектив сегодня и к чему стремится, читайте в нашем материале.

Путь в 4 десятилетия – нелегкий, но плодотворный



В 1980-х годах для улучшения обеспечения совхозов и колхозов запасными частями повсеместно по стране создавались райагроснабы. Становление проходило в непростых условиях. К слову, производственную базу агроснаба в нашем районе на начальном этапе составляли лишь два охотничьих домика и два складских помещения, а рядом – заросли камыша. Федору Свердликову, назначенному на должность директора, доверили новое непростое направление. Позднее, даже в непростые перестроечные времена благодаря грамотному руководству и коллективному подходу удалось многое сделать. Установили кран, провели железнодорожное полотно, построили сборочный цех и цех для ремонта сельхозтехники, возвели административное здание, проходную, магазин, автомойку и станцию техобслуживания. В 1995-м предприятие преобразовано в открытое акционерное общество, а в апреле 2004-го получило свое нынешнее название.

Стоит отметить, все эти годы в ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» не стояли на месте, а развивались и совершенствовали работу с партнерами и клиентами. Сегодня это позволяет предприятию с уверенностью смотреть в будущее.

Делая первые шаги по агросервису, понимаешь: хозяйский подход чувствуется во всем. Благоустроенная территория, заасфальтированные подъездные пути, отремонтированные производственные участки, деловой настрой и трудовая дисциплина, а самое главное, – здесь рады видеть каждого клиента: будь то организация или частное лицо.

Принцип «Сервис, цена, качество» – основа производства



На предприятии гордятся, что являются дилерами известных белорусских промышленных гигантов: ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», СООО «Вестерн-Технолоджис», а с 2024 – ОАО «Белагромаш». ОАО «Буда-Кошелево-Агросервис» осуществляет обслуживание продукции данных предприятий в гарантийный период, составляющий 5 лет. На сегодняшний день это 203 трактора из пяти районов области.

В производственные мощности входят ремонтные мастерские, оснащенные современным оборудованием, участок техосмотра, мойка, магазин-кафе. Отсюда и широкий перечень видов деятельности: ремонт тракторов, сельскохозяйственных машин, узлов, агрегатов, поставка запчастей для предприятий АПК, проведение техосмотров, шиномонтаж для грузовых автомобилей, специальной и сельхозтехники, электромонтажные работы и электрофизические измерения, мойка автомобилей, розничная торговля промышленными и продовольственными товарами, кафетерий для клиентов.

Александр Цугаев, Максим Климов, Виктор Царикевич практически без нареканий обеспечивают технический осмотр автомобилей.

Наталья Белячкова приветливо встречает покупателей и посетителей

Идя навстречу клиентам, экономя время и выстраивая логистику, четыре бригады из числа слесарей-ремонтников выезжают в сельхозпредприятия не только Будакошелевщины, но и Жлобинского, Рогачевского, Чечерского и Кормянского районов. Практикуют на базе агросервиса и ремонт техники с привлечением специалистов сельхозпредприятий.

Сын потомственных хлеборобов



Руководитель предприятия прошел путь от тракториста, шофера, заведующего гаражом, главного инженера в совхозе «Коминтерн» до руководителя райагроснаба. Сельский парень, он всегда стремился учиться: окончил Буда-Кошелевский сельхозтехникум, без отрыва от производства – Белорусскую сельскохозяйственную академию в Горках. Полученные знания в должности главного инженера старался применить на практике: улучшать организацию труда в машинно-тракторном парке, обновлять технику и совершенствовать работу по ее ремонту и уходу. Неслучайно именно ему доверили возглавить новую структуру, выделенную из райсельхозтехники, – райагроснаб. Главный принцип, которым Федор Антонович руководствуется до сих пор, – никогда не сдаваться перед трудностями.

Люди – главная ценность любого предприятия



Федор Свердликов – человек от земли, и как опытный руководитель, как никто другой понимает, как важно растить и сохранять кадры. Поэтому на предприятии для работников созданы благоприятный микроклимат, достойные условия труда, в коллективном договоре предусмотрен солидный соцпакет. Средняя заработная плата составляет порядка 2,4 тыс. рублей. Отсюда и стремление новичков закрепиться и работать.

Среди опытных работников Федор Свердликов отмечает слесаря-ремонтника Сергея Сивицкого. За 22 года работы он, имеющий специальность и слесаря, и тракториста, освоил ремонт тракторов не одного поколения. Начинал с ремонта коробок переменных передач к трактору МТЗ 8082, а сегодня энергонасыщенная техника, мощная и технически сложная, для него, как открытая книга. Сергей Александрович уверен, что в его деле нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Неслучайно за годы работы он восемь раз проходил обучение на Минском тракторном заводе.

Не отстают от признанных мастеров слесари-ремонтники Виктор Цурганов, Сергей Лутков, Иван Коритько, Игорь Музыченко, Виталий Гуценков, Геннадий Пилипенко. Виктор Иванович работает всего лишь четвертый год, но уже смело берется за сложные ремонты и, к слову, не боится спросить совета у товарищей по цеху. Помимо слесарного дела за ним закреплен еще и автомобиль, на котором он доставляет ремонтную бригаду до пункта назначения.

Особую функцию в деятельности предприятия выполняет бухгалтерская служба. Далеко не один год, даже десятилетие, посвятили работе на нем главный бухгалтер Антонина Ткачева, бухгалтер Алла Свердликова, главный экономист Ольга Свердликова, заведующий складом Светлана Никитенко. Антонина Васильевна – настоящий профи. Кажется, за 36 лет работы в должности главного экономиста, а затем главного бухгалтера о финансовой составляющей предприятия она знает все. Важным для себя как специалиста считает 1995-й год, когда райагроснаб, пройдя этап приватизации, стал акционерным обществом. И это стало возможным благодаря совместной работе, а также опыту и знаниям руководителя и в то время главного бухгалтера Екатерины Прокопенко. «Екатерина Архиповна – на заслуженном отдыхе, теперь мы в плотном тандеме работаем с главным экономистом Ольгой Свердликовой. Ценю ее, как и других своих подчиненных, за оперативность, профессионализм и качество», – делится Антонина Ткачева.

«Главное – это отношение к работе и быть открытой людям», – в этом уверена Алла Свердликова, бухгалтер с 20-летним стажем. Хотя ее профессиональный путь в агроснабе начался раньше, в 2000-м году, с должности кладовщика и заведующего складом. Отметив профессиональные качества Аллы Федоровны, ей предложили перейти в бухгалтерию и вести большой участок – склады, документацию по дилерам – МТЗ и ММЗ. «Сегодня объем работы на порядок выше, но я стараюсь делать все своевременно, так как люблю свою профессию. Наш дружный коллектив – моя поддержка и опора. Трудно и ответственно работать с клиентами. И здесь я не просто бухгалтер, но и психолог, маркетолог. Всегда стремлюсь найти подход и готова помочь и каждому из членов нашего коллектива. Ведь мы одна команда, работающая на успех нашего предприятия», – делится моя собеседница.

Свой 40-летний юбилей предприятие встречает с хорошими результатами. Федор Свердликов уверен, что в дальнейшем они будут еще лучше. От имени коллектива он выражает благодарность руководству района и лично председателю райисполкома Валентину Ундрулю за внимание и поддержку, партнерам и клиентам – за верность и доверие, членам коллектива – за вклад в общее дело. Желает работникам и их семьям, ветеранам предприятия благополучия, успехов в профессиональной деятельности и новых трудовых свершений, крепкого здоровья, мира и добра.

Наталья ЛОГУНОВА

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