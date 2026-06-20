Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. По прогнозам синоптиков, в выходные и на предстоящей неделе ожидается потепление, температура воздуха будет оставаться достаточно высокой.

В связи с этим, спасатели и природоохранные ведомства напоминают об ответственности за пал сухой травы и растительности на землях общего пользования. В случае обнаружения возгорания или лесного пожара, незамедлительно информируйте об этом сотрудников ближайшего лесничества или лесхоза, а также МЧС по телефону 101.

В Минлесхозе советуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте ведомства, где размещена интерактивная карта запретов и ограничений. Она оперативно обновляется в соответствии с ситуацией в лесах и введением мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.