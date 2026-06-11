В районном конкурсе мастерства операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота свои профессиональные качества демонстрировали 19 участников из сельхозпредприятий района.

С приветственным словом к конкурсантам обратился заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков. Он подчеркнул, что от профессионализма осеменаторов зависит будущее животноводческой отрасли района, и пожелал им победы.

Конкурсная программа состояла из теоретической части и практической. На первом этапе осеменаторы отвечали на вопросы, а на практике демонстрировали свои профессиональные навыки: умение правильно подготовить рабочее место и инструменты для работы, определить качество биоматериала под микроскопом и др. Члены жюри в ходе конкурса задавали уточняющие вопросы.

По итогам соревнования первое место заняла Ольга Лопата из КСУП «Кривск», второе – у осеменатора из ОАО «Николаевка» Дарьи Михальковой, третье – у Татьяны Асипцовой из филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро».

Победителю и призерам были вручены дипломы райисполкома.

Благодарностью райисполкома за многолетний добросовестный труд, умелые и грамотные действия, проявленные при выполнении должностных обязанностей, отмечены Наталья Зайцева (филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро»), Ирина Шевчук (СУП «Морозовичи-Агро»); за добросовестный труд, умелые и грамотные действия, проявленные при выполнении должностных обязанностей, Юлия Бычковская из КСУП «Губичи».

Благодарностью Буда-Кошелевского филиала РСУП «Гомельгосплемпредприятие» за многолетний добросовестный труд, умелые и грамотные действия, проявленные при выполнении должностных обязанностей, отмечена Наталья Тусикова из КСУП «Кривск».

В свою очередь, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова за высокий профессионализм, верность выбранной профессии вручила подарочные сертификаты Наталье Карпенко из СУП «Андреевка», Елене Кириченко и Наталье Маслюк из ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

Завершился конкурс творческой программой, подготовленной ЦРДК.

Ирина Снежная

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