В дневные часы 26-27 июня по западу республики максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





26 июня в Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, по западу плюс 15-17. Днем столбик термометра поднимется от плюс 21 по востоку до плюс 32 по западу.