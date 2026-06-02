Буда-Кошелевская районная организация республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» напоминает, о правилах безопасного поведения вблизи водоемов.

Летом многие стремятся провести свободное время вблизи водоемов. Чтобы отдых был приятным, а главное — безопасным, нужно соблюдать простые правила поведения».

Купаться необходимо в разрешенных и специально оборудованных местах. Следует обращать внимание на знаки и указатели. Нельзя заплывать за буйки и далеко от берега, нырять в незнакомых местах, купаться в темное время суток, а также в местах сильного течения. Если вы не уверены в своих плавательных навыках, лучше оставаться на мелководье. Заходить в воду можно только в трезвом состоянии. Нужно следить за личными вещами, не оставлять без присмотра и не доверять их прохожим.

«Родители, особое внимание уделяйте своим детям, не оставляйте их без присмотра. Постоянно объясняйте им правила поведения, рассказывайте об опасностях игр у водоемов».

Помните, что за купание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков в зонах массового отдыха и на пляжах, а также появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность.