В рамках культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» учащаяся Коммунаровской школы Полина Щукина побывала в Могилеве и Витебске.

Могилев встретил участников торжественно: оркестром и выступлениями военно-патриотических клубов. Главным событием стало посещение мемориального комплекса «Буйничское поле». Именно здесь в июле 1941 года 23 дня держали оборону защитники города, сдерживая натиск врага.

Участники возложили цветы к мемориалу, отдав дань уважения героям.

Затем ребята отправились в Музей славы Могилевщины, расположенный прямо на Буйничском поле. Здание выполнено в форме ордена Отечественной войны, а внутри – почти 10 тысяч экспонатов и современные мультимедийные инсталляции. Завершила программу поездка в местный зоосад – одно из любимых мест отдыха жителей области.

Город над Западной Двиной встречал участников не менее тепло: с хлебом-солью, музыкой и ярким солнцем. Ребята искали по городу забавных «волошек» – маленьких символов, появившихся в преддверии «Славянского базара», слушали увлекательные рассказы экскурсовода, побывали на кондитерской фабрике «Витьба». А завершился день знакомством с Летним амфитеатром – главной сценой грядущего фестиваля.

– Могилев поразил своей историей и мужеством. Витебск – культурой, гостеприимством и удивительной атмосферой. Два таких разных города, и оба – о главном: о памяти, о силе духа и о том, как важно знать и беречь свою историю, – поделилась Полина.

Елизавета Малая

Фото из архива Полины Щукиной