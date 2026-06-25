XIII Форум регионов Беларуси и России проходит 25-26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения форум приобрел статус традиционной диалоговой площадки для представителей органов власти и бизнес-сообществ России и Беларуси. Организаторами форума выступают Совет Республики Беларуси и Совет Федерации России.