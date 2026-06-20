От профессионализма и качества работы животноводов и операторов машинного доения зависит финансовое благополучие любой фермы. Первые отвечают за привесы телят, а вторые обеспечивают высокие надои и качество молока.

Животновод профилакторного периода МТФ № 3 КСУП «Губичи» Ольга Павлюченко заменяет маму телятам от их рождения и до перевода в группу доращивания. У нее более 150-ти голов. Придя на работу, в первую очередь она смотрит, чтобы все были здоровыми. Если вдруг замечает, что теленок необычно себя ведет, то тут же сообщает об этом бригадиру фермы и в ветеринарную службу хозяйства. После визуального осмотра выпаивает подопечных молоком, дает полакомиться сухим кормом, при необходимости меняет соломенную подстилку.

– Для меня самое важное в работе – вырастить телят. Они как маленькие дети: кто-то спокойный, а кто-то требует к себе повышенного внимания. Однако все как один любят ласку. Я к ним очень привязываюсь, и если кто-нибудь из них заболевает – сильно переживаю, – отмечает Ольга Александровна.

В работе Ольга Павлюченко демонстрирует хорошие показатели. Ежемесячный привес по ее группе колеблется от 2,3 до 2,5 тонн, а среднесуточный не опускается ниже 700 граммов. Но самое важное, что у нее стопроцентная сохранность телят. В прошлом году за плодотворную работу Ольга Александровна была отмечена благодарственным письмом райкома профсоюза работников АПК.

Первыми, кому наша героиня показала это письмо, стали ее дети – три дочери и сын. Они всегда радуются маминым успехам и помогают ей: пока она на ферме, любую работу по дому могут выполнить. Например, старшая Анастасия в 14 лет отлично готовит, поэтому и будет пробовать в этом году поступить на повара.

На этой же ферме работает оператором машинного доения Наталья Логвинова. Когда была маленькой, ее родители переехали в Старую Буду из Вологды и трудоустроились в хозяйство. Отец Петр Дмитриевич пошел работать трактористом. Мама Людмила Викторовна доила коров. Она часто рассказывала дочери о важности того, чем занимается, и девочка прониклась любовью к ее труду, к животным. Поэтому после школы связала свою жизнь с животноводством.

На МТФ № 3 Наталья Петровна с 1993 года. Она отмечает, что быть оператором машинного доения сможет далеко не каждый. Не всем по силам просыпаться в четыре часа утра, чтобы к пяти успеть на утреннюю дойку. А с вечерней иной раз приходится возвращаться домой к полуночи.

– Вместе с напарницей обслуживаю 334 головы дойного стада, – делится оператор машинного доения. – Прилагаем все усилия, чтобы получать молоко высокого качества. Мы понимаем, что чем выше будет сорт, тем больше денег получит хозяйство при его реализации. А это, в том числе, гарантия финансового благополучия сельхозпредприятия.

Дочери Натальи Логвиновой, Светлана и Юлия, пошли по ее стопам и обе работают на ферме, а сын Женя еще учится в школе. Наталья Петровна – счастливая бабушка четверых внуков. Они – ее отдушина и не дают скучать в свободное время. Один из них, 6-летний Матвей, очень любит сельскохозяйственную технику. Как рассказала его мама Юлия, среди игрушек у мальчика сплошь трактора, плуги, сеялки. Когда она едет в Гомель, сын всегда дает ей задание – привезти игрушечные почвообрабатывающие агрегаты или комбайн.

Юлия Сергеевна трудится учетчиком на МТФ № 3, являясь по сути правой рукой бригадира Александра Хомякова.

– Придя на работу, мы вместе с Александром Ивановичем обходим территорию, общаемся с животноводами, сторожами, смотрим за соблюдением рациона коров, телят. Помимо этого, я веду журнал учета надоев молока, табели и другую документацию, – рассказывает о тонкостях работы учетчик. – К людям, занятым в животноводстве, всегда относилась с уважением. К тому же бабушка и мама часто рассказывали о своем труде. Поэтому я и пришла работать на МТФ.

Долгое время Юлия Логвинова добросовестно трудилась животноводом профилакторного периода и демонстрировала высокое профессиональное мастерство, которое помогло ей достичь значительных производственных показателей. За это в 2025 году на чествовании передовиков животноводческой отрасли Гомельщины ее отметили благодарственным письмом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Евгений Коновалов

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