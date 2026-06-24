Пока абитуриенты готовятся штурмовать приемные комиссии, выпускники вузов и колледжей 2026 года в скором времени отправятся на свое первое рабочее место. В Министерстве труда и социальной защиты напомнили, какие права и гарантии есть у молодых специалистов при трудоустройстве.

Главное правило: испытательного срока не будет

Молодой специалист защищен законом. В телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщается, что выпускники вузов и колледжей должны прибыть к нанимателю в срок, указанный в свидетельстве о направлении на работу, которое выдано учебным заведением. Чаще всего их трудовые будни начинаются уже с 1 августа, но есть нюансы.

Работодатель обязан трудоустроить дипломированного специалиста строго по полученной специальности и присвоенной квалификации. Трудовые отношения между нанимателем и молодым работником могут быть заключены как в форме бессрочного трудового договора, так и найма по контракту. Этот вопрос решается по соглашению сторон.

Устанавливать испытательный срок, увольнять по причине «недостаточной квалификации» или до истечения срока обязательной отработки молодых специалистов запрещено. Выпускники вузов и ссузов должны отработать по распределению два года. Однако есть исключения: для целевиков, выпускников педагогических классов и силовых вузов (Академия МВД, Военная академия, Университет МЧС) срок увеличивается до пяти лет. Выпускники ПТО отрабатывают один год, целевики среди них – два.

Право на отдых

Молодые специалисты после окончания вуза/колледжа и до момента трудоустройства имеют право на отдых. Его продолжительность, как правило, составляет 31 календарный день. Для выпускников педагогических вузов предусмотрен отпуск длиной 45 календарных дней.

В свою очередь молодому специалисту (рабочему/служащему), который направлен на работу в организацию, где он уже состоит в трудовых отношениях, наниматель может предоставить трудовой или социальный отпуск в установленном законодательством о труде порядке.

Выплата «подъемных»

Выпускники вузов, ссузов и ПТО, распределившиеся на свое первое рабочее место, имеют право на денежную помощь от нанимателя – так называемые подъемные.

Размер такой финансовой поддержки для молодых специалистов составляет месячную стипендию, назначенную им в последнем перед выпуском семестре (полугодии). Если стипендия не выплачивалась, то расчет ведется от социальной стипендии, которая была актуальной на дату выпуска.

Молодым рабочим (служащим) выплачивается денежная помощь из расчета тарифной ставки (тарифного оклада), оклада.

Все выплаты наниматель обязан произвести в течение месяца с момента подписания трудового договора (контракта). К слову, выпускникам педагогических вузов денежная помощь начисляется за 45 календарных дней.

Переезд: компенсация и пособие

Если первое рабочее место, куда направлен по распределению молодой специалист, находится в другом населенном пункте и не является местом жительства, выпускнику выплачивают единовременное пособие. Его размер составляет месячную тарифную ставку (оклад) по новому месту работы на молодого специалиста, а на каждого переезжающего с ним члена семьи – по одной четвертой пособия на самого выпускника.

Также компенсируются затраты на проезд молодого специалиста и членов его семьи (муж, жена, дети и родители обоих супругов, находящиеся на их иждивении и проживающие вместе с ними) на тех же условиях, что и при направлении работника в служебную командировку.

Возмещают расходы на провоз железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (общего пользования) имущества. Норма составляет: до 500 килограммов – на молодого специалиста и до 150 килограммов – на каждого переезжающего члена семьи (если достигнуто соглашение с нанимателем, то могут оплатить расходы по перемещению большего веса имущества).

Кроме того, оплачивают суточные за каждый день нахождения в пути, в соответствии с законодательством о служебных командировках.

Аренда жилья

Молодому специалисту не стоит требовать у нанимателя компенсировать расходы по найму жилья – на законодательном уровне это не предусмотрено. Однако работодатель может сам проявить инициативу и пойти навстречу работнику. Зачастую такая норма прописывается в коллективном договоре предприятия, где также определен размер выплат на аренду жилья, порядок и условия компенсации.

Доплаты и бонусы

В коммерческих организациях работодатель вправе самостоятельно решать, какие бонусы предложить молодому специалисту. В частности, он может:

— определять для работников, включая молодых специалистов, любые системы оплаты труда;

— устанавливать стимулирующие выплаты, а их размеры определять соразмерно финансовым возможностям компании, учитывая специфику экономической деятельности предприятия, результаты труда подчиненных.

В бюджетных организациях молодые специалисты получают стимулирующие выплаты на основании решений государственных органов. Причем они могут распространяться на разные категории молодых специалистов. Варьируются и их размеры:

— в организациях, находящихся в подчинении Министерств образования и культуры, – от 20 до 45% от оклада;

— в системе Министерства здравоохранения – от 20 до 50% от оклада;

— в системе Минспорта и туризма – 10–50% от оклада;

— в системе Минтруда и соцзащиты – 20% от оклада.

В агропромышленном комплексе установлены свои бонусы:

молодые специалисты с высшим и средним специальным образованием могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 0,46 базовой ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций (сегодня это 136,62 рубля). Выплаты молодым специалистам в АПК производятся на протяжении двух лет после подписания контракта (трудового договора);

если по истечение срока отработки молодые аграрии продолжают работать по месту распределения, то в таком случае они могут также рассчитывать на доплату.

Ее объем составляет 0,69 базовой ставки, или 204,93 рубля. Такая денежная дотация выплачивается в течение трех лет.

Распределение – в район радиоактивного загрязнения

Отдельные льготы предусмотрены для тех, кто распределяется в зоны радиоактивного загрязнения.

При заключении пятилетнего контракта с молодым специалистом единовременная выплата составляет 200 базовых величин (сегодня это 9 тысяч рублей), при продлении трудовых отношений еще на 5 лет – 300 базовых величин (13,5 тысячи рублей).

Кроме того, выпускникам вузов и ссузов, которые получили направление на первое рабочее место на территории радиоактивного загрязнения (в зоне последующего отселения и в зоне с правом на отселение), полагаются доплаты от 14,5 (первый год работы) до 21,5 базовой величины (с третьего года) – на данный момент эта сумма составляет от 652,6 до 967,5 рубля. Выплаты являются компенсационными и осуществляются ежегодно за счет средств, заложенных в бюджете страны на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Размер выплат зависит от периода работы в радиоактивных районах.

Льготный потребительский кредит

Молодые специалисты могут получить льготный кредит на покупку товаров белорусского производства. Максимальный его размер составляет 30 БПМ (в денежном выражении это 16 тысяч 632 рубля на июнь 2026 года) под 25% от ставки рефинансирования. Кредит выдают на 5 лет с отсрочкой первого платежа на 6 месяцев. Но тут важно соблюсти главное условие – отработать обязательный срок по распределению.

Можно ли рассчитывать на повышение?

У молодых специалистов есть возможности для карьерного роста. Однако новая должность должна быть связана с полученной в учебном заведении специальностью. В таком случае перевод выпускника возможен в общем порядке с письменного согласия работника.

Декретный засчитают в отработку?

Согласно белорусскому законодательству, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет так же, как и период военной службы по призыву или по контракту, службы в резерве и альтернативной службы, будет засчитан в обязательную отработку по распределению на первое рабочее место.

Когда можно уволиться?

По собственному желанию или соглашению сторон сделать это нельзя. Прекратить трудовые отношения с молодым специалистом наниматель может только в исключительных случаях:

поступление на дневное обучение для повышения уровня образования;

переход на выборную должность;

ликвидация организации;

сокращение численности или штата;

несоответствие должности по состоянию здоровья;

при совершении грубого дисциплинарного проступка (прогула, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и др.)

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