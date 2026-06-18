Тему, которая касается каждого из нас, памяти о Великой Отечественной войне, обсудили члены информационно-пропагандистской группы райисполкома во время встречи с коллективом КСУП «Губичи». Возглавил группу глава района Валентин Ундруль.



Валентин Антонович отметил, что 85 лет назад, 22 июня 1941 года, Беларусь приняла на себя первый и самый мощный удар фашистской Германии. В горниле Великой Отечественной войны страна потеряла каждого третьего жителя. Разрушенная, сожженная, но непокоренная, она вместе с другими народами Советского Союза спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. И от этой гордости белорусы не откажутся никогда. «Более 80 лет мы живем под мирным небом. Это не данность, а главное наше достижение, выстраданное и завоеванное поколением победителей. Цена этой Победы – миллионы жизней и миллиарды материальных потерь. Но самое главное – это память. Память, которая не должна угаснуть», – подчеркнул председатель райисполкома.

К сожалению, чем дальше уходит в историю 1945 год, тем настойчивее попытки исказить ее. В Европе сносят памятники советским воинам, оскверняют могилы, героизируют нацистских преступников. В Латвии, Польше, Украине возвеличивают коллаборационистов и тех, кто причастен к геноциду. Это попытка перекроить сегодняшний мир, чтобы вновь отвести Беларуси роль ресурсного придатка. «Мы, белорусы, никогда не смиримся с таким положением дел. Наша земля полита кровью наших предков, которые боролись с фашизмом. Историческая память о Великой Отечественной войне – это ключевой фактор единства нашего народа. Уроки истории учат нас сплоченности. Наш общий долг – не допустить повторения ошибок прошлого, пересмотра итогов войны и забвения подвига наших предков, сохранить о ней правду, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны передавать эти правду и память нашим детям и внукам. Только так мы сможем сохранить нашу страну и наше будущее, – обозначил Валентин Ундруль. – Вместе мы отстаиваем право быть наследниками Победы. Вместе мы сохраняем независимость государства сегодня. Только от нас зависит развитие экономики страны, обеспечение ее продовольственной безопасности. Как сказал Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, лучше воевать здесь, в поле, чем там, на передовой».

На том, что белорусы не должны забывать о событиях Великой Отечественной войны акцентировала внимание и начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко. Она напомнила, что на оккупированной территории страны нацисты создали более 570 лагерей смерти для уничтожения населения, провели свыше 180 крупных карательных операций, сожгли более 12860 сел и деревень, из них не менее 290 разделили судьбу Хатыни – были уничтожены вместе с населением и не возродились. В Германию было угнано более 380 тыс. человек, из которых десятки тысяч погибли, не выдержав каторжных условий работы.

Не обошла стороной война и Буда-Кошелевский район. На фронт были мобилизованы 11 тыс. жителей, сформировались истребительные батальоны и отряды народного ополчения. В августе 1941 г. немецко-фашистские войска предприняли мощное наступление на Гомельском направлении, начались тяжелые оборонительные бои, в которых принимали участие и будакошелевцы. Артиллерийская противотанковая часть вместе с ополченцами 4 суток отбивала атаки целой немецкой дивизии. Больше 4000 фашистских солдат и офицеров нашли себе могилу в болотах и лесах вокруг д. Семеновка. В апреле 1943-го на территории района произошло крупное сражение, вошедшее в историю партизанской войны в Беларуси под названием Лозовский бой. В течение 14 часов партизаны держали удар гитлеровцев и победили. Вся тяжесть наступившей войны легла на плечи мирных жителей. Оккупанты не просто грабили население, поборы сопровождались репрессиями и карательными экспедициями. За годы оккупации гитлеровцы уничтожили 1619 мирных жителей района, сожгли 1467 домов и разграбили 78 колхозов. Отдельные деревни были сожжены полностью, так и не восстановившись. На принудительные работы в Германию вывезено 1,2 тыс. человек.

Сегодня, когда Запад пытается переписать историю, Беларусь активно противодействует фальсификациям. В 2021 г. принят закон «О недопущении реабилитации нацизма», для восстановления исторической справедливости Генеральным прокурором Республики Беларусь возбуждено и расследуется уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

«Но память – это не только расследования. Это тысячи мемориалов по всей стране, новые музеи, аллеи памяти, реконструированные комплексы, памятные знаки. Особенно радует, что в эту работу активно включается молодежь: реализуются проекты, тысячи молодых людей участвуют в поисковых работах, устанавливают имена героев, находят покой павшие солдаты. Память – гарантия неповторения трагедии и залог мирной жизни будущих поколений», ­– резюмировала Елена Михайловна.

О состоянии дорожной безопасности в районе присутствующих проинформировал старший госавтоинспектор ГАИ РОВД Андрей Януковичу. Он отметил, что за истекший период на территории района произошло 8 ДТП, в которых погибло 5 человек (4 из них в текущем месяце). В связи с этим, он напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения как пешеходами, так и водителя. Соблюдение скоростного режима, предельная внимательность за рулем (нельзя пользоваться телефоном и отвлекаться) и управление автомобилем только в трезвом состоянии позволит водителям избежать неприятных ситуаций. В темное время суток пешеходам следует двигаться по тротуарам или обочинам, используя светоотражающие элементы. Важно контролировать состояние светоотражающих элементов на одежде, так как они могут терять свою эффективность после стирки. Отдельное внимание было уделено передвижению на средствах персональной мобильности, их обязательной регистрации. Большая ответственность лежит на родителях, которые, не задумываясь, покупают их детям, на взрослых, когда они нарушают правила дорожного движения, например, не спешиваясь на пешеходных переходах, и своим примером формируют неправильное мышление у молодежи. С началом летнего периода и каникул дети становятся более свободными, но это также увеличивает риски. Родители должны контролировать их местонахождение и напоминать о правилах дорожного движения.

Глава района также обратил внимание на безопасность детей в других аспектах: соблюдение правил пожарной безопасности, избегание купания в неустановленных местах и посещение заброшенных объектов.

Татьяна Титоренко

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