Работу информационно-пропагандистской группы возглавил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Директор Буда-Кошелевской детской школы искусств Людмила Ветошкина проинформировала по основной теме дня «Память во имя будущего». Данная тема неслучайна: 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась война, забравшая каждого третьего жителя нашей страны. Но именно здесь, на белорусской земле, был сорван гитлеровский план «молниеносной войны».

Месяц держалась Брестская крепость, три недели оборонялся Могилев, где 10 тысяч ополченцев встали плечом к плечу с регулярными войсками. А под Оршей 14 июля впервые ударили «Катюши» – оружие, которое стало символом возмездия.

Но самые поразительные цифры – о партизанском движении. Более 400 тысяч белорусов вели войну в тылу врага. К 1944 году они контролировали 60% территории республики, пустив под откос более 11 тысяч вражеских эшелонов. Аналогов такому народному сопротивлению мировая история не знает. Людмила Николаевна напомнила о событиях, происходивших в первые дни войны на территории Буда-Кошелевского района и Гомеля.

Война – это не только героизм, это и невиданный геноцид. План «Ост» предусматривал уничтожение населения. Было создано более 570 лагерей смерти. Тростенец стал вторым после Освенцима по числу жертв. Сожжено более 12 тысяч деревень, 290 из них не возродились никогда. Около 400 тысяч человек угнаны на каторжные работы в Германию.

Сегодня прокуратура Беларуси продолжает расследовать эти преступления. По состоянию на апрель 2026 года вынесено 7 обвинительных приговоров, допрошено более 21 тысячи человек, почти 8 тысяч — потерпевшие. Установлены имена 42 тысяч погибших, чьи сведения внесены в паспорта воинских захоронений.

Память – это не только расследования, это 6 тысяч мемориалов по всей стране: новые музеи, реконструированные комплексы, муралы. Беларусь и Россия – фактически единственные страны в мире, которые возводят памятники Великой Отечественной за собственные средства, а не на западные гранты. Особенно радует, что в эту работу активно включается молодежь. Созданы музейные экспозиции, аллеи памяти, открыты памятные знаки. Реализуется проект «Поезд памяти», тысячи молодых людей участвуют в поисковых работах, устанавливают имена героев, находят покой павшие солдаты.

Как отметила спикер, вывод прост и суров: историческая память – это не просто дань уважения предкам. Это фундамент нашего единства, гарантия того, что трагедия не повторится. Как сказал Президент Александр Григорьевич Лукашенко: «Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее». И пока мы помним – мы живем как народ. Пока помним – мы непобедимы.

Встречи в трудовых коллективах – возможность донести до граждан актуальную информацию, в том числе касающуюся безопасности жизнедеятельности. Инспектор сектора пропаганды районного отдела по ЧС Александр Хацулев доложил о складывающейся в районе обстановке с пожарами, на конкретных примерах рассказал о необходимости быть предельно внимательными с эксплуатацией электрических приборов, при курении. Напомнил о безопасности детей в период летних каникул, особое внимание уделив безопасности при купании в водоемах, надувных бассейнах. На территории района определены места, разрешенные для купания: водоемы около СШ№1 г. Буда-Кошелево, в аг. Коммунар (озеро Климкова) и н.п. Морозовичи.

В продолжение темы Сергей Халдай отметил, что заинтересованными службами будут проводиться рейдовые мероприятия по водоемам. А также акцентировал внимание на сложной оперативной обстановке, складывающейся на дорогах района. В силу того, что за последнее время зафиксированы ДТП с гибелью людей, в усиленном режиме работают экипажи ГАИ.

Сергей Анатольевич обозначил необходимость обсуждения еще одной важной темы – безопасности граждан в цифровой среде. «Несмотря на проводимую профилактическую работу в данном направлении, киберпреступлений не становится меньше. Поэтому гражданам важно не поддаваться влиянию мошенников, применяющих все новые уловки и механизмы», – обозначил он. Более подробно на этой теме в своем выступлении остановилась главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева.

В тематический год заведующий детским садом №1 г.Буда-Кошелево Татьяна Бодрунова рассказала о вкладе белорусских женщин в разные сферы жизнедеятельности.

В ходе встречи прозвучал вопрос из зала, касающийся установки ограждения на гражданском кладбище в аг. Дуравичи. Данная тема взята на контроль.

Наталья ЛОГУНОВА

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