Кто имеет право на пенсию по случаю потери кормильца и как она выплачивается детям, рассказали в Комитете по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

Право на пенсию по случаю потери кормильца предоставляется детям умершего родителя, включая усыновленных и удочеренных, если они не достигли 18-летнего возраста.

После совершеннолетия выплаты сохраняются для молодых людей до 23 лет при условии обучения на дневной форме в учреждениях образования.

В каких случаях пенсия назначается пасынкам и падчерицам

Пасынки и падчерицы также могут претендовать на данный вид пенсии, однако для этого необходимо, чтобы они не получали алименты от своих родителей в порядке, установленном законодательством.

Выплаты детям с инвалидностью

Пенсия по случаю потери кормильца может выплачиваться и после достижения 18 лет детям, которым инвалидность была установлена до совершеннолетия. Выплаты осуществляются на протяжении всего периода инвалидности.

От чего зависит размер пенсии

Размер пенсионных выплат определяется с учетом трудового стажа и заработка умершего кормильца. Как правило, пенсия составляет 40% его среднемесячного заработка.

Для детей-сирот, потерявших обоих родителей, размер выплаты увеличен и составляет 50% среднемесячного заработка кормильцев.

Как выплачивается пенсия детям на государственном обеспечении

Если ребенок продолжает обучение и находится на полном государственном обеспечении, пенсия выплачивается в уменьшенном размере — 25% от назначенной суммы.

Для детей, которые до достижения 18 лет потеряли обоих родителей и имеют статус круглых сирот, сохраняется право на получение 50% назначенной пенсии даже в период нахождения на государственном обеспечении.