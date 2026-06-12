Первый укос трав проведен на 71% запланированных площадей в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По оперативным данным на 12 июня, в стране скошено трав первым укосом на площади 1 млн 5 тыс. га, что составляет 71% от плана в 1 млн 407 тыс. га. Темпы полевых работ в текущем периоде значительно превышают прошлогодние. Убрано трав — 84% от скошенного.

Сенажа заготовлено 4 млн 952 тыс. т, что составляет 35% от плана в 14 млн 309 тыс. т. Брестская область заготовила 1 млн 112 тыс. т, что составляет 37% от плана, Витебская — 424 тыс. т (22%), Гомельская — 533 тыс. т (35%), Гродненская — 980 тыс. т (36% от плана), Минская — 1 млн 256 тыс. т (36%), Могилевская — 646 тыс. т (39%).

Заготовлено сена 51 тыс. т — 7% от плана.

Силоса заготовлено 192 тыс. т, что составляет 1% от плана в 20 млн 519 тыс. т. Травяных кормов заготовлено 1 млн 459 тыс. т кормовых единиц, что составляет 14% от плана в 10 млн 131 тыс. т.

Минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под яровой сев накоплено 919 тыс. т действующего вещества, что составляет 98% к плану.