Ученица Коммунаровской школы Полина Щукина уже несколько дней находится в «Поезде Памяти». Проект стартовал 21 июня в Бресте, у стен легендарной крепости. Своими эмоциями землячка поделилась с корреспондентом «Авангарда».

Первым и самым сильным впечатлением для нее стала Брестская крепость, где она побывала вместе с другими участниками.

Одним из наиболее запоминающихся моментов стала военно-историческая реконструкция обороны крепости, которая прошла на рассвете 22 июня. По традиции, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, были воссозданы трагические эпизоды первых часов войны. Звуки взрывов, стрельба, дым и живые картины тех страшных событий произвели на Полину неизгладимое впечатление.

– Одно дело – читать о войне, и совсем другое – видеть собственными глазами, насколько страшной она была и какую цену заплатили наши деды и прадеды за мир, – отметила Полина.

Также в программе первых дней – торжественная церемония старта проекта, встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и диалоговая площадка с участниками. Полина подчеркивает, что с первых часов проекта почувствовала атмосферу единства и дружбы, которая объединяет ребят из разных стран.

Елизавета Малая

Фото из архива Полины Щукиной