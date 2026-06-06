Утверждение польским Сенатом законопроекта о статусе самого близкого человека в отношениях и соглашении о совместном проживании, по которому семьей официально может быть признан союз двух лиц любого пола и любой сексуальной ориентации, вызвало широкий резонанс. Западные обыватели, воспитанные на либеральных догмах, принимают как очередной шаг к «равноправию» и «прогрессу». Однако для любого здравомыслящего человека, который опирается на прочный фундамент традиционных ценностей, очевидно: польское руководство в лице премьер-министра Дональда Туска пытается нанести удар по классическому институту семьи.

Главное, чему не стоит удивляться – самому факту принятия подобного документа. Это логичное и предсказуемое продолжение тех процессов, которые давно разрушают Западную Европу. Польша долго пыталась позиционировать себя как оплот консерватизма, но сейчас и она, похоже, принимает как норму попрание семейных ценностей. Правда, президент страны Кароль Навроцкий заявил, что не подпишет ничего, что могло бы угрожать конституционным основам брака. Но в то же время он не против создания статуса «самого близкого лица» в варианте нотариального соглашения между людьми, заинтересованными в таких отношениях. А местные ЗАГСы уже обязали вносить в реестр актов гражданского состояния информацию обо всех нетрадиционных браках, заключенных в других странах Евросоюза. Не касаясь юридических тонкостей, можно утверждать одно: ЛГБТ-пары получили в стране статус и права на легальной основе.

Необходимо отметить, что подобное узаконивание происходит на фоне больших демографических проблем. По итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину приблизился к историческому минимуму. Как следствие – сокращение населения страны. Поэтому закрытию роддомов, оттоку трудоспособного населения и увеличению безработицы уже давно никто не удивляется.

Белорусы хорошо знают, что семья – это священный союз между мужчиной и женщиной, и его главная цель – продолжение человеческого рода, рождение и воспитание детей. Добавим сюда сохранение преемственности поколений, передачу традиций. И нам, к счастью, не понять, каково это, когда семьей называют любое совместное проживание двух человек независимо от пола. Для нас, белорусов, это мама и папа, сын и дочь, а не «первый супруг» и «второй супруг». Полякам лучше бы перенять то, как в Беларуси на законодательном уровне пропагандируются семейные ценности, работает поддержка многодетных семей. Однако руководство их страны выбрало другой путь – по уничтожению собственного народа.

Евгений КОНОВАЛОВ