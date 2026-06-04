Уважаемые читатели! Началась подписка на районную газету «Авангард» на 3-й квартал и 2-е полугодие 2026 года!

Хотите быть в курсе всех новостей района? Узнавать о событиях первыми? Следить за жизнью своих соседей, достижениями земляков и интересными инициативами? Тогда подписка на районную газету «Авангард» на 3-й квартал и 2-е полугодие – это именно то, что вам нужно!

«Авангард» – это не просто газета, это ваш надежный проводник в мире местной жизни. Мы стремимся освещать самые актуальные темы, рассказывать о людях, которые делают наш район лучше, делиться полезной информацией.

И это еще не все! Мы ценим каждого нашего читателя, и поэтому среди всех, кто оформит подписку на 3-й квартал и 2-е полугодие, мы проведем розыгрыш ценных призов и памятных подарков с логотипом любимой газеты! Это отличная возможность не только быть в курсе событий, но и получить приятные бонусы.

Принять участие в розыгрыше очень просто! Для этого вам необходимо:

Оформить подписку на районную газету «Авангард» на 3-й квартал или 2-е полугодие 2026 года. Прислать копию вашей квитанции об оплате на электронную почту avangard@budakosh.by или отправить ее в личные сообщения в наших социальных сетях. Сделать это необходимо не позднее 30 июня 2026 года.

А уже 7 июля 2026 года мы проведем розыгрыш среди всех наших подписчиков. Кто знает, может быть, именно вы станете счастливым обладателем одного из призов!

Не упустите свой шанс! Подписка на «Авангард» – это ваш билет в центр событий нашего района.

Подписывайтесь на «Авангард» и будьте в центре событий! Мы ждем вас среди наших подписчиков!