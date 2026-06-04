По итогам работы за 2025 год победителями признаны: в отрасли образования – Чеботовичская школа, в отрасли промышленности, строительства, транспорта и связи, и организаций жилищно-коммунального хозяйства – СП «АМИПАК»-ОАО, в отрасли сельскохозяйственного производства и обслуживающих их предприятий – РУП «Белорусьнефть-Особино».

Дипломы районного исполнительного комитета руководителям и представителям организаций вручила начальник идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко.

Поздравляем победителей с заслуженными наградами!

Татьяна ТИТОРЕНКО

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