Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!», посвященный сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны, проедет по городам Беларуси и России. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Елены Малышевой, поезд отправился 15 июня с Белорусского вокзала Москвы. Его маршрут пройдет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. 22 июня поезд завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России.

В состав агитационного поезда вошли семь тематических вагонов, две платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и платформа-сцена для выступления творческих коллективов.

Один из вагонов будет оборудован под дискуссионную площадку. Здесь также будет проведен курс лекций о вкладе народов Советского Союза в Победу над нацизмом, подвиге населения в тылу и геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В вагоне будет представлена тематическая экспозиция «Единство народов. Историко-культурный код Победы».

Акция организована Национальным центром исторической памяти при президенте России, министерствами обороны Беларуси и России.