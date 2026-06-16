В Беларуси молодые специалисты, готовящиеся приступить к работе по распределению после окончания учебы, имеют право на отдых перед началом трудовой деятельности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

Так, 31 день отдыха положен тем, кто направлен по распределению или целевому договору. Для выпускников-педагогов этот срок составляет 45 дней. В Минтруда отметили, что право на отдых реализуется сразу после окончания обучения в вузе или колледже, т.е. до момента трудоустройства выпускника.

Если молодой специалист распределяется в организацию, где он уже работал во время учебы в вузе, то наниматель предоставляет ему трудовой или социальный отпуск в установленном законодательством порядке.