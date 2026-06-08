Благоприятные погодные условия способствуют тому, что зеленая растительность стремительно пошла в рост. Поэтому на полях активно на заготовке травяных кормов трудятся аграрии района, чтобы заложить на зиму достаточно питательного корма для КРС.

Трава, растущая на подведомственных и придомовых территориях, вдоль дорог, тротуаров, также требует своевременного обкоса, чтобы городские и сельские территории выглядели аккуратно и эстетично. Тем более, что обязанность скашивать растительность, достигшую высоты в 20 см, для юридических и физических лиц прописана в Правилах благоустройства и содержания населенных пунктов. Согласно им, за нарушение правил благоустройства и содержание населенных пунктов, а также невыполнение работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния на территориях земель общего пользования населенных пунктов, в том числе на прилегающих к предоставленным гражданам (находящимся у них) земельным участкам территориях, предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 22.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, влекущая за собой наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин.

В должной ли мере соблюдают субъекты хозяйствования, владельцы частных домовладений законодательство, корреспондент «Авангарда» увидела, проследовав по улицам райцентра.

Стоит отметить, что большинство городских предприятий и организаций содержат свои территории в должном порядке. Среди них – ТЦСОН, райЦГЭ, центральная районная больница, горгаз, СП «АМИПАК»-ОАО, ДРСУ-184, учреждения образования и др.

Вместе с тем, требуется обкосить траву на подведомственных территориях филиала КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», ОАО «Агрохимуслуги», торгового объекта «Евроопт» по ул. Ленина и др.



Стремятся своевременно обкашивать свои домовладения и граждане.

Вместе с тем, отмечены факты, когда территория перед домом или сбоку обкашивается, но не в полной мере. В правилах благоустройства предусмотрено: для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния устанавливаются от границы предоставленного гражданину (находящегося у него) земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия – до границы проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного участка – не более 10 метров или половина расстояния разрыва до соседнего земельного участка, но не более 10 метров.

Работники КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» поэтапно отрабатывают участок за участком. Вместе с тем, остаются вопросы обкоса общих территорий (вдоль проезжей части, канав, во дворах многоквартирных домов).

Наведение порядка у себя дома, во дворе, на улице должно быть для каждого из нас не просто обязанностью, а нормой поведения и потребностью жить в чистом и уютном городе.

Наталья Николаева

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