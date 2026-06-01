Комитетом госконтроля Гомельской области в ходе проверки организации ЖКХ Жлобинского района установлено необоснованное получение государственных средств. Причина – завышение предприятием планово-расчетных цен по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения и завышение стоимости строительно-монтажных работ по ремонту жилья и содержанию объектов благоустройства. Всего необоснованно было получено более 300 тыс. рублей.

Также установлено, что организацией ЖКХ дважды была необоснованно отменена проводимая процедура закупки оборудования (теплообменника). После чего это оборудование было приобретено без проведения обязательной процедуры закупки у посредника, а организацией ЖКХ переплачено 50 тыс. рублей (на столько стоимость у посредника оказалась дороже, чем у других поставщиков при первоначальных процедурах закупки).

В числе других нарушений – непроведение плановых технических осмотров отдельных зданий, превышение лимитов хранения отходов и их размещение в несанкционированных местах, несоблюдение сроков рассмотрения, поступивших в контакт-центр

115 обращений и заявок граждан.

Кроме того, предприятием ЖКХ не выполнен ряд доведенных заданий, в том числе по достижению установленных темпов роста производительности труда, экономии ресурсов, сбору вторсырья и др.

По результатам проверки в бюджет возращена вся сумма необоснованно полученных средств.

В отношении виновных должностных лиц начат административный процесс. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Первый заместитель председателя Комитета А.С. Прикота