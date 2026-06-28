Дорогие юноши и девушки, от всей души поздравляем вас с одним из самых ярких праздников – Днем молодежи и студенчества!



Молодежь – активные, думающие, ищущие люди, которые стремятся созидать, строить, менять к лучшему жизнь вокруг. Это наш самый ценный ресурс и главный стратегический потенциал.

Представители молодого поколения занимают активную жизненную позицию, умеют отстаивать свои принципы и взгляды, принимают участие в волонтерском движении, приумножают культурные традиции. Целеустремленность в получении образования, серьезное отношение к профессии служат основой ваших успехов и авторитета. Вы – надежда и будущее своей малой родины.

Пусть широким и легким будет ваш жизненный путь, радужными – перспективы, надежными – друзья. Будьте здоровыми, сильными духом, ставьте перед собой цели и добивайтесь их!