Буда-Кошелевской районной энергогазинспекции Гомельского межрайонного отделения филиала «Госэнергогазнадзора» по Гомельской области напоминает, что летние каникулы – это время, когда большинство детей оказываются днем без присмотра родителей и учителей. Конечно, взрослые, по мере своих возможностей, стараются оградить ребят от окружающих их опасностей. Но все же не стоит забывать, что круглосуточно находиться рядом с каждым из детей не возможно.

В Республике Беларусь в 2026 году произошло 4 несчастных случая с детьми, в том числе со смертельным исходом:

– 18.02.2026 в Гомельской области ребенок 2013 года рождения принимал ванную с мобильным телефоном, подключенным к электрической сети для зарядки, телефон упал в воду, ребенок погиб;

– 21.03.2026 в Минской области ребенок 2020 г.р. во время приготовления кофе для матери в кофейне самообслуживания одновременно дотронулся одной рукой до металлического поручня, а второй рукой до металлического подстаканника кофейни — вследствие чего получил удар электрическим током;

– 24.05.2026 в Витебской области группа подростков проникла в трансформаторную подстанцию, расположенную на закрытой территории предприятия, предположительно с целью хищения материалов, ребенок 2013 года рождения при попытке подъема на ограждение приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, вследствие чего получил ожоги I-III степени тяжести, ушибленную рану теменно-височной области, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга;

– 11.06.2026 в Гомельской области ребенок 2015 года рождения во время игры вблизи железнодорожных путей, поднялся по конструктивным элементам на мачтовую трансформаторную подстанцию, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением и попал под действие электрического тока. Пострадавший получил ожоги обеих стоп, голени, кистей, предплечья, грудной клетки, ушибленную ссадину носа и правой скулы.

Для того чтобы избежать неприятных, а порой и трагических последствий связанных с использованием электричества в быту или нахождения вблизи энергообъектов, детей необходимо научить элементарным правилам электробезопасности, чтобы они могли самостоятельно и осознанно избежать беды.

При нахождении дома детям следует помнить, что:

нельзя пользоваться поврежденными электроприборами, розетками, выключателями, удлинителями;

нельзя дотрагиваться до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с поврежденной изоляцией;

вынимать вилку из розетки следует, удерживая её за корпус, а не тянуть ее за шнур;

следует помнить, что вода прекрасно проводит электричество, а это значит, что использование ламп в аквариумах, фенов и различных гаджетов в ванной комнате может быть смертельно опасно при несоблюдении мер электробезопасности.

При нахождении на улице детям следует помнить, что:

нельзя взбираться на опоры линий электропередачи (ЛЭП), открывать двери и проникать за ограждения трансформаторных подстанций, влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

нельзя запускать воздушных змеев вблизи ЛЭП, а также ловить под ними рыбу;

нельзя набрасывать различные предметы на ЛЭП, разжигать костры под проводами;

для занятий спортом и подвижными играми следует выбирать места, удаленные от ЛЭП. Важно помнить, что приближаться к проводам ЛЭП, а тем более касаться их – опасно для жизни.

Порой кажется, что беда может произойти с кем угодно, только не с нами. Это обманчивое мнение!

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!

По информации Буда-Кошелевской районной энергогазинспекции Гомельского межрайонного отделения филиала «Госэнергогазнадзора» по Гомельской области