Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом утверждено положение о порядке предоставления бесплатных попыток ЭКО и финансирования расходов на их проведение за счет средств республиканского бюджета. Исключено требование о необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО, а также о создании таких комиссий. С учетом предоставления возможности проведения двух бесплатных попыток ЭКО положением (по сравнению с ранее действовавшим) дополнительно регламентируются особенности предоставления второй попытки ЭКО при наличии на хранении криоконсервированных эмбрионов, вопросы их транспортировки.

Постановление также предусматривает централизацию проведения бесплатных программ ЭКО на базе государственного учреждения РНПЦ «Мать и дитя».

Постановление вступает в силу с 25 июня 2026 года.