На повестке – уборка трав, заготовка кормов, сенажа, производство молока предприятиями АПК. Отдельно рассмотрена также подготовка техники к уборочной кампании.

С 25 мая на Гомельщине стартовала заготовка кормов, все хозяйства региона включились в эту работу. Ежедневное задание по заготовке сенажа с трав первого укоса в области – около 55 тысяч тонн, всего необходимо заготовить более 1,3 миллиона тонн. В полимерную пленку должно быть убрано порядка 140 тысяч тонн сенажа.

Однако не все сельхозпредприятия успевают выполнять суточную норму. Губернатор потребовал ускорить темпы:

«Заготовка кормов – важнейший вопрос. В перспективе это высокие надои молока и прибыль хозяйств. Время еще есть, урожайность трав высокая, поэтому необходимо вовремя забрать питательные корма. Прессы с обмотчиками также должны работать под полную загрузку, задействуйте всю имеющуюся технику по максимуму».

Гомельщина официально