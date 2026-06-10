Проблемы, с которыми пришли жители района, в основном касались ЖХК и ремонта дорог. Так, жители ул. 2-ой Залинейной д. Потаповка обратились к Валентину Ундрулю по вопросу отсутствия водоснабжения. Водонапорная башня, обеспечивающая водой, находится на балансе СУП «Андреевка». По поручению главы района проблема в кратчайшие сроки будет решена. Ввиду того, что снабжением населения водой должны заниматься специализированные организации, сельхозпредприятию необходимо подготовить документы на передачу водонапорной башни на обслуживание КПУП «Гомельводоканал».

Сельчанки из Буды Люшевской попросили подсыпать дорогу по ул. Советской населенного пункта. Они не отрицают, что дорожниками работы ежегодно проводятся, но, по мнению женщин, критические места остаются не подсыпанными. По заверению директора ДРСУ-184 Алексея Авдашкова, работы по ямочному ремонту будут выполнены во 2-м квартале.

С аналогичной проблемой обратился и житель ул. Юбилейной райцентра. В данный момент проезжаемость дороги обеспечена, но в весенне-осенний период по ней не пройти. По распоряжению председателя заинтересованные службы выедут на место в целях принятия дальнейшего решения.

С рядом замечаний и предложений к председателю райисполкома обратился мужчина, проживающий в д. №5 по ул. Молодежной п. Красное Знамя. В доме завершился капитальной ремонт, но у жильцов остались вопросы, требующие внимания. В частности, после дождя появились подтекания потолка на лестничной площадке, волнует сельчанина и проблема отвода воды от домов. Также он обозначил проблему свободного передвижения собак по населенному пункту. К слову, в данной теме председатель сельисполкома уже провела работу с гражданами по регистрации собак до 1 июля и их содержанию, в противном случае животные будут отловлены. Обеспокоен мужчина и несоблюдением скоростного режима по населенному пункту, поэтому предложил обустроить лежащие полицейские на въездах в населенный пункт либо установить видеонаблюдение. Среди обозначенных проблем и откатка канализационных вод, ремонт участка дороги по ул. Молодежной, люка перед зданием почты и качелей на игровой площадке.

В числе поступивших вопросов к Валентину Ундрулю – ограничение движения большегрузной техники сельхозпредприятия и удаления ели вблизи д. №3 по ул. Спортивной в аг. Коммунар, расторжение трудовых отношений, удаление деревьев вблизи д. №29 по ул. Ломоносова г. Буда-Кошелево.



Обозначенные проблемы останутся на контроле у главы района.

Татьяна Титоренко

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