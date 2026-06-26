О проводимой субъектами профилактики работе по признанию детей находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите, возмещению расходов, затраченных государством, на содержание детей проинформировали заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько, первый заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома Александр Левченко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Светлана Серафимович.

Об организации идеологической работы в трудовом коллективе филиала ОАО «Гомсельмаш» Юбилейный-Агро» рассказала заместитель директора по идеологической работе сельхозпредприятия Наталья Лутченко.

Екатерина Зайкова

Фото Татьяны Титоренко