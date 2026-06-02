Социально-экономическое развитие района и его перспективы – основная тема диалога. Валентин Антонович отметил, что в целом в первом квартале все предприятия и организации сработали с положительной динамикой. Из 9 прогнозных показателей и заданий социально-экономического развития выполнено 8. Невыполненным остается только показатель по объему подрядных работ. Похожая динамика сохраняется и по итогам пяти месяцев, в перспективе выйти на выполнение всех прогнозных показателей. Среднемесячная заработная плата по району составила порядка 2200 руб., предприятиями и организациями различной формы собственности экспортировано продукции на сумму свыше 84 млн. долл. США. В экономику района за прошлый год привлечено около 170 млн. руб. инвестиций и более 48 млн. руб. в текущем году, или 117% к уровню 2025-го. Основные средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. В районе реализуется ряд инвестиционных проектов в РУП «Белоруснефть-Особино», СП «АМИПАК»-ОАО, одной из основных целей которых является создание высокотехнологичных мест. Среди крупнейших – строительство 12 птичников вблизи д. Уза. Положительная динамика сохраняется в промышленном производстве, товарообороте, внешнеэкономической деятельности. Динамично развивается и сельское хозяйство. По всем направлениям увеличились объемы производства мяса, ведется работа по увеличению количества молока.

Уже введено в эксплуатацию свыше 2640 квадратных метров жилья, работа будет продолжена. В планах возведение дома в Уваровичах, Коммунаре, Широком. Большое внимание будет уделяться строительству арендного жилья. К слову, в следующем году оно будет оснащаться и бытовой техникой, и мебелью белорусского производства. Это большой плюс для привлечения специалистов, в том числе и молодых.

Запланировано строительство социальных объектов. Так, в нынешнем году планируется завершение строительства стадиона в райцентре, идет разработка генерального плана застройки физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Буда-Кошелево, к строительству которого приступят предположительно в 2028 году. Масштабные работы, направленные на благоустройство населенного пункта, территорий объектов социальной сферы, памятных и знаковых мест, замену водопроводных сетей, линий связи и т.д., будут проведены в г.п. Уваровичи.

Вопросы, которые подняли работники в ходе встречи, касались ранее проведенных работ по благоустройству зоны отдыха на одном из озер города, ремонта дороги по ул. Вишневой, обустройства ливневки на одном из участков дороги по ул. Вокзальной, замены ливневой трубы на более широкую по ул. 8 Марта между домами №3 и №4, горячего водоснабжения в д. №17 по ул. Совхозной, объема работ, который будет проводиться в рамках капитального ремонта д. №13 по ул. 50 лет Октября.

По отдельным вопросам были даны разъяснения. Проблемы, требующие изучения для принятия дальнейшего решения, будут переданы ответственным службам и останутся на контроле главы района.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора