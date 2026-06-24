Уваровчанка, проживающая в д. №1 по ул. Садовой, обеспокоена течью канализационной трубы в туалете и, как следствие, – неприятным запахом в квартире. Сельчанка обратилась в коммунальную службу с просьбой заменить канализационный стояк и в их доме, так как инженерные сети старые, но, по словам женщины, ей отказали. Обеспокоена она и тем, что в одной из комнат на стыке стен образовалась трещина. Директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгений Новик пояснил, что по просьбе обратившейся течь была устранена. Дальнейшую замену инженерных сетей в данный момент производить нецелесообразно, так как в третьем квартале запланирован капитальный ремонт данного дома и благоустройство дворовой территории. В перечень работ включены в том числе и инженерные конструкции.

Пока одни просят подремонтировать, другие считают, что их дом необходимо признать аварийным, а жильцов расселить. С такой проблемой к Валентину Ундрулю обратились горожанки д. №25 ул. Совхозной райцентра. Дом старой застройки с печным либо паровым отоплением, деревянными перекрытиями и надворным туалетом. В прошедший отопительный период также возникали вопросы по ненадлежащей работе дымоходов. По словам женщин, ранее жильцам обещали произвести капитальный ремонт и перевести отопление домов на электрокотлы, однако вопрос так и остался открытым. Обратили они внимание и на обустройство безбарьерной среды в городе. Заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев пояснил, что уже заключен договор со специализированной организацией по техническому обследованию дома, по результатам которого будет вынесено решение о дальнейшей судьбе жилого дома.



С вопросом отведения воды от своего домовладения обратилась жительница д. №6 ул. Юбилейной аг. Коммунар. Женщина утверждает, что раньше была канава, через которую вода уходила. Новые жильцы одного из домов ее закопали. И теперь вся вода с их участка стекает на соседский, подтапливая его. Соседи предъявляют претензии женщине, но решить сама эту ситуацию она не может, поэтом и пришла к главе района с просьбой восстановить свободный доступ для вытекания воды. По поручению Валентина Ундруля ответственные службы выедут на место для изучения ситуации и принятия дальнейшего решения.



Обозначенные проблемы останутся на контроле Валентина Ундруля до их разрешения.

Татьяна Титоренко

Фото автора