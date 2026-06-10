В 2026 году Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусского инновационного фонда проводит 17-й Республиканский конкурс инновационных проектов.

Участие в конкурсе – это возможность для разработчиков проектов представить свои идеи широкой общественности, получить оценку экспертов и денежные призы.

В рамках конкурса рассматриваются инновационные проекты различных стадий реализации со стратегией коммерциализации, соответствующие приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Номинации: «Лучший инновационный проект» (участниками могут быть юридические и физические лица) и «Лучший молодежный инновационный проект» (для физических лиц не старше 35 лет).

В целях подготовки участников конкурса к рассмотрению и защите инновационных проектов будут проведены семинары-тренинги с привлечением ведущих белорусских специалистов по инновационной и венчурной деятельности, бизнес-планированию.

Процедура участия: до 1 августа 2026 года необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте конкурса http://konkurs.belinfund.by, заполнить формы (заявку, паспорт и бизнес-план инновационного проекта или технико-экономическое обоснование, стратегию коммерциализации) и направить в печатном виде комплект конкурсных документов в адрес Белорусского инновационного фонда (220072, г. Минск, пр-т Независимости, 68-2, кб. 112).

После заочного отбора заявок (проверки документов по формальным признакам, экспертизы), авторы 40 лучших разработок примут участие в финальном этапе конкурса — защите проектов перед советом конкурса.

Победителям конкурса вручаются дипломы и премии:

победителю I степени (2 победителя) – 86 базовых величин (3870,00 рублей);

победителю II степени (4 победителя) – 57 базовых величин (2565,00 рублей);

победителю III степени (6 победителей) – 29 базовых величин (1305,00 рублей).

Среди победителей совет конкурса отбирает проекты для дальнейшей коммерциализации их результатов, которые получат сертификаты в размере 571 базовой величины (25695,00 рублей).

Положение о конкурсе и формы заявительных документов размещены на сайте конкурса http://konkurs.belinfund.by.

Срок подачи документов – до 1 августа 2026 года.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по телефонам +375 17 270 84 29, +375 29 577 56 89 или по e-mail: rkip@belinfund.by.