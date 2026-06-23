Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Главными темами, на которых акцентировал внимание Президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре.

«О ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это будет наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего в бюджет», — сказал глава государства.

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