Буда-Кошелевский РОСК проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с трагическими последствиями, которое произошло в июне текущего года на ул. Залинейной в Узе.





По предварительным данным водитель автомобиля двигался со стороны г. Буда-Кошелево в направлении д. Калинино. В какой-то момент он потерял контроль над управлением, выехал на обочину, после чего автомобиль ушел в неуправляемый занос и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а его пассажир получил телесные повреждения. В ходе проверки установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

РОСК напоминает всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил и о том, что пьяное вождение может привести к необратимым последствиям. Помните, алкоголь за рулем – это преступление, которое может стоить жизни не только вам, но и окружающим.

Подготовила Татьяна Титоренко