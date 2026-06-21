«Медицинские работники Гомельщины всегда были и остаются примером высокого профессионализма, самоотверженности, милосердия и верности своему долгу. В любое время суток, в самых сложных условиях вы приходите на помощь людям, принимаете ответственные решения, дарите надежду и возвращаете уверенность в завтрашнем дне».

Сегодня система здравоохранения области уверенно развивается, говорится в поздравлении:

«Но главным достоянием отрасли по-прежнему остаются люди: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, работники скорой помощи, младший медицинский персонал, все, кто ежедневно несет ответственность за здоровье жителей области».

Особые слова признательности губернатор выразил ветеранам отрасли, которые посвятили профессии десятилетия жизни, заложили крепкие основы отечественной медицины и воспитали не одно поколение талантливых специалистов.

Гомельщина официально