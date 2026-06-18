Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Ходжаев.



Ребенок находится на ИВЛ. Имеет достаточно тяжелые травмы. Им занимается целая мультидисциплинарная бригада специалистов: это лор-специалисты, челюстно-лицевой хирург, травматологи и детский хирург. В отношении других детей проводятся диагностические манипуляции.

Что касается раненого взрослого, его привезли в Минский госпиталь, он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь. Проведен расширенный консилиум, приглашены все необходимые специалисты. Длительный переезд пациент перенес стабильно, состояние не ухудшилось.