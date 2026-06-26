Конкретные примеры того, как регионы Беларуси и России создают единое производственное пространство, общие технологические цепочки, назвал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на XIII Форуме регионов Беларуси и России в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.



«Тридцать лет назад был сделан выбор, значение которого сегодня понимается особенно отчетливо. Выбор в пользу единства, доверия и совместного развития Беларуси и России. За эти годы менялись экономические модели, рушились привычные рынки, возникали новые вызовы. Но жизнь убедительно доказала: по-настоящему устойчивыми оказываются те связи, которые основаны на общности истории, культуры, человеческих отношений», — сделал акцент Иван Крупко.

Он привел такие данные: за последние пять лет товарооборот Гомельской области с РФ приблизился к $34 млрд. «Сегодня более 80% внешней торговли области приходится на Россию. С российскими партнерами работают свыше 560 наших предприятий. Мы взаимодействуем практически с восьмью десятками российских регионов», — рассказал председатель облисполкома. Он привел такие данные: за последние пять лет товарооборот Гомельской области с РФ приблизился к $34 млрд. «Сегодня более 80% внешней торговли области приходится на Россию. С российскими партнерами работают свыше 560 наших предприятий. Мы взаимодействуем практически с восьмью десятками российских регионов», — рассказал председатель облисполкома.

«По сути, мы создаем единое производственное пространство, где металл, произведенный в Жлобине, используется российской промышленностью, техника «Гомсельмаша» работает от Брянска до Приморья, а нефтехимическая и сельскохозяйственная продукция становится частью общих технологических цепочек», — добавил он.

Иван Крупко обратил внимание и на то, что сегодня президенты Беларуси и России ставят новую задачу — переход к технологическому лидерству. «На заседании Высшего государственного совета прозвучало емкое определение — «диктатура технологий». Для Гомельщины это направление уже стало частью повседневной работы. В машиностроении, металлургии, нефтепереработке, химической отрасли сформированы устойчивые белорусско-российские производственные цепочки. В технике «Гомсельмаша» значительная часть комплектующих производится в кооперации с российскими предприятиями. Мозырский нефтеперерабатывающий завод — важнейший элемент общей энергетической системы. Белорусский металлургический завод работает на российском сырье и одновременно обеспечивает поставки продукции для предприятий Российской Федерации. Совместные проекты реализуются в электротехнической отрасли, производстве сварочных материалов, климатического оборудования, гидравлики и железнодорожной техники», — перечислил председатель облисполкома.

За пять лет предприятия области выпустили импортозамещающей продукции почти на $5 млрд. «Мы научились производить продукцию, которая еще недавно закупалась за рубежом: целлюлозу, современные виды картона, медицинские изделия, приборы учета, химическую продукцию, товары народного потребления», — конкретизировал Иван Крупко. За пять лет предприятия области выпустили импортозамещающей продукции почти на $5 млрд. «Мы научились производить продукцию, которая еще недавно закупалась за рубежом: целлюлозу, современные виды картона, медицинские изделия, приборы учета, химическую продукцию, товары народного потребления», — конкретизировал Иван Крупко.

Российские инвестиции составляют свыше 60% всех иностранных вложений в экономику региона, продолжил глава региона. Особые надежды область связывает с проектами в станкостроении, нефтехимии, машиностроении и производстве высокотехнологичного оборудования.

«Особенно убедительно союзная интеграция выглядит в строительной отрасли. Только за I квартал этого года экспорт строительных услуг предприятий области вырос более чем на треть. В Калуге наши специалисты продолжают строительство современного жилого квартала «Веснушки». В Брянске возводится второй многоквартирный дом. В Курской области гомельские строители реализуют новые проекты жилищной застройки. Буровая компания «Дельта» участвует в строительстве объектов энергетики и промышленности в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Оренбургской области и других регионах страны», — рассказал руководитель области.

Сегодня у Гомельской области 28 соглашений о сотрудничестве с субъектами России и почти 100 соглашений между городами и районами. География сотрудничества юго-восточного региона Беларуси охватывает практически всю Россию.

«Но главное в нашем союзе — это люди. Ежегодно тысячи молодых людей участвуют в совместных образовательных проектах, форумах, фестивалях и спортивных соревнованиях. Системно развивается сотрудничество в здравоохранении, культуре, спорте и туризме», — подчеркнул председатель облисполкома.

Назвал он и еще одну основу единства двух стран. «Основа, которая глубже экономики и политики, — это историческая память», — подчеркнул Иван Крупко. Две страны продолжают поисковые экспедиции, благоустраивают воинские захоронения, создают новые мемориалы и военно-исторические комплексы.