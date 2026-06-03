Результаты централизованных экзаменов (ЦЭ) станут известны с 8 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.

«Результаты централизованного экзамена станут доступны с 8 июня. Узнать их можно будет онлайн в личном кабинете участника ЦЭ или бесплатно через смс-сообщение», — проинформировал Дмитрий Миронов.

Он обратил внимание на то, что СМС с результатами ЦЭ будет содержать только информацию о предмете, балле и номере бланка. «Следует проверять адрес отправителя: сообщение от РИКЗ приходит от адресата rikc.by. Также сообщение не должно содержать никаких ссылок. Если СМС выглядит похоже, но пришло с незнакомого номера или со ссылкой, мы рекомендуем просто не переходить по ссылке», — добавил руководитель учреждения.