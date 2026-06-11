Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства назначил:

Лысенко Максима Владимировича — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
Ануфриеву Ольгу Александровну — директором — главным редактором учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»,
Соболевского Евгения Юлиановича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству,
Огородникова Александра Сергеевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству,
Иваницкого Александра Григорьевича — начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.
Президент также дал согласие на назначение:

Шкробота Евгения Сергеевича — председателем Петриковского райисполкома,
Клышевского Андрея Ивановича — председателем Ошмянского райисполкома,
Сымановича Михаила Сергеевича — генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»,
Шалля Эдуарда Рышардовича — генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»,
Щетько Виктора Викторовича — первым заместителем министра промышленности,
Постникова Александра Сергеевича — заместителем министра транспорта и коммуникаций,
Акстиловича Геннадия Романовича — начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь,
Хомутовского Юрия Анатольевича — начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь,
Садовского Олега Викторовича — председателем Комитета государственного контроля Гомельской области,
Игликова Алексея Алексеевича — членом Гродненского облисполкома,
Юрашевич Надежды Михайловны — заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства,
Василевской Ольги Евгеньевны — заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.