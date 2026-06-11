Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Лысенко Максима Владимировича
|— министром природных ресурсов и охраны окружающей среды,
|Ануфриеву Ольгу Александровну
|— директором — главным редактором учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»,
|Соболевского Евгения Юлиановича
|— Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству,
|Огородникова Александра Сергеевича
|— Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству,
|Иваницкого Александра Григорьевича
|— начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.
Президент также дал согласие на назначение:
|Шкробота Евгения Сергеевича
|— председателем Петриковского райисполкома,
|Клышевского Андрея Ивановича
|— председателем Ошмянского райисполкома,
|Сымановича Михаила Сергеевича
|— генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»,
|Шалля Эдуарда Рышардовича
|— генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»,
|Щетько Виктора Викторовича
|— первым заместителем министра промышленности,
|Постникова Александра Сергеевича
|— заместителем министра транспорта и коммуникаций,
|Акстиловича Геннадия Романовича
|— начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь,
|Хомутовского Юрия Анатольевича
|— начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь,
|Садовского Олега Викторовича
|— председателем Комитета государственного контроля Гомельской области,
|Игликова Алексея Алексеевича
|— членом Гродненского облисполкома,
|Юрашевич Надежды Михайловны
|— заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства,
|Василевской Ольги Евгеньевны
|— заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.