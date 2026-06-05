В соответствии с действующими Правилами любительское рыболовство, в рыболовных угодьях Беларуси может осуществляться рыболовами следующими способами:

подводная охота;

лов рыбы на дорожку с судов с двигателями, при котором разрешается использование одной приманки или наживки на одного рыболова;

лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова;

лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова и иных разрешенных настоящими Правилами орудий любительского рыболовства;

лов рыбы руками.

В то же время существуют определенные ограничения и запреты при любительском рыболовстве. Так любителям ловли рыбы на живца следует знать, что использование в качестве наживки видов рыб, в отношении которых установлена промысловая мера, а также включенных в перечень инвазивных чужеродных видов диких животных запрещено.

Следовательно, осуществляя лов рыбы на живца запрещено использовать для наживки такие виды рыб как – сиг, угорь, щука, лещ, язь, линь, белый амур, толстолобик, карп, жерех, чехонь, судак, сом, налим, голавль, подуст.

Рыболовы любители, не нарушайте правила!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ