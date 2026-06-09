Находясь на рыбалке или просто на отдыхе, может возникнуть ситуация, когда вы обнаруживаете запрещенные при любительском рыболовстве орудия лова (рыболовные сети, сетные ловушки (жаки), невода, др.) запрещенные орудия лова могут быть как установленными в воде, либо спрятаны на берегу. Возникает вопрос — что делать в данном случае?

Некоторые граждане, зачастую игнорируют такие факты, тем самым способствуют в дальнейшем совершению административных правонарушений и причинения вреда окружающей среде, а некоторые самостоятельно извлекают их из водоёма, тем самым сами совершают административное правонарушение.

Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что в соответствии с требованиями пункта 38 Правил любительского рыболовства, запрещается изъятие физическими лицами обнаруженных ими в рыболовных угодьях промысловых орудий рыболовства, орудий рыболовства, запрещенных к применению при любительском рыболовстве, и рыбы, выловленной этими орудиями рыболовства.

В соответствии с требованиями пункта 101 Правил ведения рыболовного хозяйства незаконно добытая рыба и запрещенные орудия рыболовства подлежат изъятию должностными лицами Государственной инспекции.

В случае совершения вышеуказанных действий гражданин будет подвергнут административной ответственности, по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь.

В случае присвоения себе и нахождения с запрещенными орудиями рыболовства в рыболовных угодьях или на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км., гражданин будет привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ