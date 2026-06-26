В Беларуси с 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в порядке оформления товаров, помещаемых под таможенную процедуру транзита.





Как сообщили в Государственном таможенном комитете, для белорусских автомобильных перевозчиков отменяется необходимость получать отметки таможенных органов в транспортных документах в ряде случаев.

Новый порядок будет применяться при выпуске товаров, задекларированных в электронной форме и перевозимых автотранспортом отечественными перевозчиками в белорусские таможенные органы.

Речь идет о перевозках, оформляемых в ведомственных пунктах таможенного оформления (ВПТО) и специально установленных местах (СУМ). В этих случаях должностные лица таможни больше не будут проставлять служебные отметки в транспортных (перевозочных) документах.

Когда сохраняются исключения

Упрощенный порядок не будет применяться в нескольких случаях:

при технических сбоях информационной системы таможенных органов;

при помещении под процедуру таможенного транзита транспортных средств для личного пользования, следующих своим ходом;

при оформлении товаров военного назначения.

Как перевозчикам проверить выпуск товаров

Получить информацию о выпуске товаров перевозчики смогут самостоятельно. Для этого в ВПТО и СУМ предусмотрено специальное программное обеспечение, позволяющее проверить статус по номеру транспортного средства.

При необходимости сотрудники таможенных органов окажут перевозчикам методическую помощь по работе с программой.

Кроме того, в рамках электронных сервисов общегосударственной автоматизированной информационной системы возможность получать сведения о выпуске товаров предоставлена декларантам, а также юрлицам, включенным в реестр владельцев складов временного хранения.

После прибытия груза в место назначения перевозчику необходимо представить таможенному органу сведения о регистрационном номере транзитной декларации, а также транспортные, коммерческие и иные документы, относящиеся к конкретной перевозке.