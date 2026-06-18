Кому положено?
Семьям с 3 и более детьми до 18 лет (доход не имеет значения).
Размер выплаты:
30% от БПМ (на 1 августа 2026) на каждого ребенка-школьника.
Когда выплачивается:
выплата начинается с 1 августа.
Куда обращаться?
В органы соцзащиты по месту жительства.
В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей — по месту учебы ребенка.
Дополнительная помощь:
государственная адресная социальная помощь
помощь по месту работы родителей
в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя
благотворительные акции («Школьный ранец», «Собери ребенка в школу» и др.).