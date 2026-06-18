Кому положено?

Семьям с 3 и более детьми до 18 лет (доход не имеет значения).

Размер выплаты:

30% от БПМ (на 1 августа 2026) на каждого ребенка-школьника.

Когда выплачивается:

выплата начинается с 1 августа.

Куда обращаться?

В органы соцзащиты по месту жительства.

В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей — по месту учебы ребенка.

Дополнительная помощь:

государственная адресная социальная помощь

помощь по месту работы родителей

в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя

благотворительные акции («Школьный ранец», «Собери ребенка в школу» и др.).