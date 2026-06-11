С участием велосипедистов в прошлом году зарегистрировано 44 ДТП, в которых 5 человек погибли и 40 – получили травмы различной степени тяжести. В 15 случаях пострадавшими стали несовершеннолетние велосипедисты.

В текущем году с участием велосипедистов зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 велосипедиста травмированы.

В нынешнее время двухколесный транспорт пользуется большой популярностью. При этом не каждый осознает, что управление такой техникой всегда связано с повышенной опасностью, так как велосипедисты, в отличие от автомобилистов, не защищены кузовом своего транспорта.

Водителям и велосипедистам необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными, адекватно оценивать возможные риски для своей жизни и здоровья. Ни в коем случае не воспринимать езду на двухколесном транспорте как развлечение, так как вероятность погибнуть или получить серьезную травму на дороге очень высока.

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ СТОИТ ПОМНИТЬ!

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом:

выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота;

колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. Расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров;

при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки, обозначающей ее край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.

Перед пересечением проезжей части велосипедист обязан спешиться.

При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен ЗАБЛАГОВРЕМЕННО СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, ПЕРЕСЕКАТЬ ЕЕ СО СКОРОСТЬЮ ИДУЩЕГО ШАГОМ ПЕШЕХОДА.

Исключения составляют:

движение на велосипеде при наличии транспортных светофоров для регулирования движения велосипедистов;

на перекрестке по велосипедному переезду или не далее 1 метра от правого края проезжей части дороги, при этом необходимо руководствоваться требованиями транспортных светофоров, а на нерегулируемом перекрестке – правилом проезда нерегулируемых перекрестков и знаками приоритета;

движение по линии тротуаров или обочин, уступая дорогу иным транспортным средствам.

Особую угрозу для всех велосипедистов несет темное время суток.

Так, согласно ПДД, при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДЕТ В ОДЕЖДУ ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (за исключением движения по велосипедной дорожке).

Не менее важной для безопасности велосипедиста является экипировка. В настоящее время в продаже имеются защитные шлемы, накладки на локтевые и коленные суставы. Конечно же, это не решает всех возможных проблем на дороге, но существенно снизит получение возможных травм.

Велосипедисту запрещается:

использовать технически неисправные велосипеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов;

двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;

двигаться по проезжей части в условиях снегопада и (или) гололедицы.

Запрещается управлять на дороге велосипедом лицам моложе 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).

Средства персональной мобильности (СПМ):